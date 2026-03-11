سويسرا تغلق سفارتها في إيران مع الحفاظ على "خط اتصال مفتوح" بين واشنطن وطهران

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سويسرا الأربعاء إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّها ستحافظ على "خط اتصال مفتوح" بين الولايات المتحدة وإيران.

أدت سويسرا على مدى عقود دورا في الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية الأساسية بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في برن إنه نظرا للحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاطر الأمنية، فقد "قررت إغلاق السفارة السويسرية في طهران مؤقتا".

غادر السفير أوليفييه بانغيرتر وبقية الموظفين السويسريين الخمسة إيران برا في وقت سابق الأربعاء، وسيعودون إلى طهران حالما يسمح الوضع.

وأضافت الخارجية "كجزء من مساعيها الحميدة، ستواصل سويسرا الحفاظ على خط اتصال مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران، بالتشاور مع البلدين".

تم إبلاغ كل من الولايات المتحدة وإيران بالإغلاق المؤقت للسفارة ومغادرة موظفيها السويسريين.

وأضاف البيان "ستظل سويسرا متاحة لإيصال الرسائل التي يعتبرها الطرفان مفيدة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مثّلت سويسرا المصالح الأميركية في إيران منذ أن قطعت واشنطن علاقاتها مع طهران بعد أزمة الرهائن في 1980، أي بعد عام من الثورة الإيرانية.

وأتاحت لعقود للدولتين المتنازعتين الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.