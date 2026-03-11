خبراء مسيّرات أوكرانيون بدأوا العمل في قطر والإمارات والسعودية

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بدأ خبراء أوكرانيون العمل في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يشاركون خبراتهم في مجال اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية التصميم، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء.

وأوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن ثلاث فرق باشرت العمل في الدول الثلاث وتضم "خبراء وعسكريين ومهندسين... يعملون حاليا" على الأرض.

وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت الثلاثاء إرسال خبراء عسكريين أوكرانيين إلى الأردن أيضا.

وأفاد مصدر مطلع الأربعاء بأن الفريق الأوكراني وصل إلى الأردن، موضحا أنه "سيعمل في القواعد الأميركية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشار زيلينسكي الاثنين إلى أن 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، طلبت من أوكرانيا المساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية في الشرق الأوسط.

تتعرض أوكرانيا بشكل شبه يومي لهجمات بمئات المسيّرات الروسية بعيدة المدى من طراز شاهد، وهو سلاح إيراني التصميم صارت تنتجه روسيا على نطاق واسع تحت أسماء من بينها غيران-2.

واستعملت إيران هذا الطراز في ضرب أهداف في دول الخليج وإسرائيل ردا على القصف الإسرائيلي الأميركي عليها منذ 28 شباط/فبراير.