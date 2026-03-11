السوداني ومحمد بن سلمان يبحثان الوضع في المنطقة ووقف إطلاق النار

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق حريص على بذل كل الجهود في سبيل إنهاء الحرب.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف البيان أنه "جرى، خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك، لإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السلمية لجميع الأزمات، بعيداً عن الحلّ العسكري الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "العراق حريص على بذل كل الجهود في سبيل إنهاء الحرب، التي تترك آثاراً سلبية على أمن شعوب المنطقة المتآخية".

مشيراً إلى "رفض العراق أن يكون منطلقاً لاستهداف أي دولة، مثلما يرفض استهداف أراضيه".

من جانبه، أشاد وليّ العهد السعودي بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق، وبمساعيه الحثيثة مع دول المنطقة لاحتواء تداعيات الحرب ومنع اتساعها، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة والعالم".