السفارة الأميركية في العراق تحذر من خطط إيرانية لاستهداف بنية الطاقة والنفط

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت السفارة الأميركية لدى العراق في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها تخطط لاستهداف البنية التحتية للنفط والطاقة الأمريكية في العراق.

وأوضح التحذير أن هذه الميليشيات سبق وأن استهدفت الفنادق والأماكن التي يقيم فيها مواطنون أمريكيون وأجانب.

وتؤكد السفارة أن الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين يمثل أولوية قصوى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو.

مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تعكف حالياً على تقييم خيارات أخرى لمساعدة مواطنيها على مغادرة منطقة الشرق الأوسط.

وحث البيان الأمريكيين بشدة على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الظهور العلني، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم أهدافاً محتملة.

مؤكداً أن التواجد في الأماكن المرتبطة بالولايات المتحدة يضع حياتهم في خطر كبير ويعرضهم لاحتمالات الاختطاف.

وحول إجراءات السلامة وكيفية الإخلاء، أعلنت السفارة الأمريكية صراحة أن الخيار الأفضل لمواطنيها هو مغادرة الأراضي العراقية في أقرب وقت ممكن وبمجرد شعورهم بالأمان للقيام بذلك.

أما بالنسبة لأولئك الذين يقررون البقاء، فقال السفارة إنه يتعين عليهم الاستعداد للمكوث في منازلهم وأماكن إقامتهم لفترات طويلة، وتأمين مخزون كافٍ من الغذاء والماء والدواء والمستلزمات الأساسية الأخرى.

داعياً إياهم إلى إمكانية التواصل مباشرة مع الخطوط الساخنة لوزارة الخارجية للحصول على الإرشادات.

وفيما يتعلق بسبل السفر والمغادرة، أشار البيان إلى أن الأجواء العراقية مغلقة تماماً في الوقت الحالي، ولا توجد أي رحلات جوية تجارية.

وبدلاً من ذلك، دعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى التفكير في استخدام المنافذ البرية باتجاه دول الأردن والكويت والسعودية وتركيا.

ورغم أن معظم المنافذ الحدودية مفتوحة، إلا أن السفارة حذرت من احتمالية إغلاقها دون سابق إنذار، وتوقعت واجه المسافرين تأخيرات طويلة.

كما أشارت إلى احتمالية إغلاق الأجواء في الدول المجاورة أيضاً، لذا يجب عليهم اتخاذ قراراتهم بشأن سلامة رحلاتهم بحذر شديد.