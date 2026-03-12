العراق: استهداف ناقلتي النفط عمل تخريبي وتجاوز صارخ على السيادة الوطنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في المياه الإقليمية العراقية يمثل "تجاوزاً صارخاً" على السيادة الوطنية، مشددة على أن العراق يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة رداً على هذا الاعتداء.

وفي تصريح لوسائل إعلام رسمية، وصف رئيس الخلية، الفريق سعد معن، الاستهداف بأنه "عمل تخريبي وجبان"، مشيراً إلى أن العملية تمت داخل النطاق البحري للعراق.

وأوضح الفريق معن أن السلطات العراقية استجابت فوراً للحادث عبر إرساء 6 سفن لإنقاذ أفراد الطواقم، مؤكداً نجاح الجهود في إغاثة 38 شخصاً، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بين أفراد الطاقم.

وعلى الصعيد السياسي، شدد رئيس الخلية على أن الحكومة العراقية تبذل جهوداً حثيثة للنأي بالبلاد عن الصراعات الإقليمية، مؤكداً سعي بغداد لضمان ألا يكون العراق طرفاً في أي حرب أو نزاع مسلح في المنطقة.