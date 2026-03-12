مالية إقليم كوردستان توضح أسباب تأخر رواتب مئات المتقاعدين العسكريين في السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن عدم صرف رواتب شهر شباط لعدد من المتقاعدين العسكريين في محافظة السليمانية، مؤكدة معالجة وضع أغلبهم وإدراج أسمائهم في قوائم شهر آذار الجاري.

أسباب التأخير

وأوضحت الوزارة أن الإشكالية تتعلق بـ 801 متقاعد عسكري (من معاقي الخنادق) الذين كانوا يتقاضون رواتبهم سابقاً ضمن ملاك "قوات 70". وأرجعت الوزارة سبب عدم إدراج أسمائهم في قائمة شهر شباط إلى تأخر استكمال وتصديق ملفاتهم خلال عملية نقلها من وزارة البيشمركة إلى وزارة المالية، حيث وصلت الملفات بعد إرسال قوائم الرواتب إلى العاصمة بغداد.

معالجة الملفات ونظام "UPN"

وبيّن التوضيح أنه بعد إجراء عملية التدقيق من قبل لجنة مختصة، تبيّن أن عدداً كبيراً من هؤلاء المتقاعدين لم يمتلكوا الكود الشخصي (UPN)، أو كانوا من "الورثة" الذين لم يستكملوا معاملاتهم القانونية.

وأكدت الوزارة نجاحها في معالجة ملفات 750 متقاعداً من أصل العدد الكلي، وتم تثبيت أسمائهم رسمياً في نظام الرواتب (Payroll) لشهر آذار، مشددة على أن الحصول على كود (UPN) هو شرط إلزامي ولا يمكن إدراج أي موظف أو متقاعد في النظام دونه.

المستحقات المتأخرة

وفيما يخص الرواتب المتأخرة للأشهر الماضية التي لم تصرفها الحكومة الاتحادية، طمأنت وزارة مالية الإقليم المتقاعدين بأن وزارة المالية في بغداد تعهدت بصرف تلك المبالغ كـ "مستحقات متراكمة" فور المصادقة على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن العمل الجاري حالياً يعتمد على نظام (1/12) من النفقات بسبب عدم إقرار الموازنة بعد.