السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات… واستمرار الهجمات على كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يتابع عن كثب الموقف الأمني إثر "الاعتداءات السافرة" على مواقع الحشد الشعبي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المقاتلين أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

وصف البيان الهجمات بأنها عدوان ممنهج ومتكرر يهدف لتقويض الأمن والمكتسبات الوطنية، محذراً من أن العراق لن يُسمح بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو مسرحاً لانتهاك الكرامة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعتبر دماء شهدائها أمانة وطنية لا يمكن التفريط بها، مؤكداً استمرار القيادة العسكرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتعرض فيه مدن إقليم كوردستان لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، يُعتقد أن جماعات مسلحة عراقية تقف خلفها، بعد ان تبنت عددا منها في بياناتهم الرسمية.