غاز البصرة توضح تفاصيل استهداف الناقلة "زفيروس": عملياتنا مستمرة ولم تتأثر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت شركة غاز البصرة، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بخصوص التقارير التي أفادت بتعرض ناقلتي نفط لهجوم في المياه الإقليمية العراقية فجر اليوم 12 آذار 2026، معربة عن "بالغ أسفها" لوقوع الحادث.

تفاصيل وضع الناقلة "زفيروس"

وكشفت الشركة في بيانها عن ملابسات تواجد الناقلة "زفيروس" (ZEFYROS) في منطقة الحادث، موضحاً أنها كانت تحمل "مكثفات" تم شحنها مسبقاً من الشركة، وكانت متوقفة في منطقة الانتظار بخور الزبير لتحميل شحنة "نفثا" تابعة لشركة تسويق النفط (سومو) لحظة وقوع الهجوم.

وأكدت شركة غاز البصرة أن علاقتها التعاقدية مع الناقلة المذكورة قد انتهت فعلياً في الرابع من آذار الجاري، بعد أن أتمت شحن المكثفات من رصيف الشركة في "أم قصر" وغادرت الرصيف في ذلك التاريخ.

استمرار الإنتاج والتصدير

وطمأنت الشركة في بيانها الشركاء والجمهور بأن منشآتها التشغيلية ومواقعها الإنتاجية لم تتأثر بالحادث بتاتاً، مؤكدة استمرار عملياتها بأمان واعتمادية عالية في معالجة كميات الغاز الخام المتاحة.

وشددت الشركة على أن قدرتها على مواصلة الإنتاج والتصدير لم تشهد أي اضطراب، وهي تواصل التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية والشركاء في القطاع الاستخراجي، تماشياً مع إجراءات تقليل الإنتاج المقرة استجابةً للمتغيرات الإقليمية.

واختتمت شركة غاز البصرة بيانها بالتأكيد على أن سلامة الموظفين وحماية الأصول التشغيلية وضمان استمرار العمليات الآمنة تظل على رأس أولوياتها القصوى في ظل تطورات الوضع الراهن.