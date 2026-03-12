قاليباف: سنتخلى عن كل ضبط للنفس إذا هوجمت الجزر الإيرانية

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الخميس من أنّ طهران "ستتخلى عن كلّ ضبط للنفس" إذا هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل أيا من جزرها في الخليج.

وقال قاليباف في منشور عبر منصة إكس، "أي عدوان على أراضي الجزر الإيرانية سيُنهي كلّ ضبط للنفس"، مضيفا "سيؤدي ذلك إلى إراقة دماء الغزاة" في الخليج.

ولم يحدد عن أي جزر يتحدث، ولكن موقع إكسيوس نقل عن مسؤولين أميركيين مؤخرا قولهم إنّه تتم دراسة الهجوم على جزيرة خرج الاستراتيجية.

AFP