الدفاعات الجوية تُحبط هجوماً بطائرتين مسيرتين في سماء أربيل

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر أمنية، قبل قليل، بإسقاط طائرتين مسيرتين انتحاريتين في سماء مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بعد محاولتهما استهداف مواقع في المدينة.

ووقع الهجوم اليوم الخميس، 12 آذار 2026، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي من رصد المسيرتين واعتراضهما وتدميرهما في الجو قبل وصولهما إلى أهدافهما.

وأكدت التقارير الأولية أن عملية التصدي تمت بنجاح في سماء المدينة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر نتيجة سقوط حطام المسيرتين.