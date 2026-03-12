الرئيس بارزاني يعزي بوفاة صالح مسلم

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 12 آذار 2026، رسالة تعزية بوفاة الشخصية الكوردية البارزة صالح مسلم، أعرب فيها عن مواساته لعائلة الفقيد.

وقال الرئيس بارزاني في تدوينة له: "في رحيل المغفور له صالح مسلم، أتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته وذويه"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

و يُعد مسلم أحد الوجوه السياسية والمناضلة المعروفة في الساحة الكوردية.