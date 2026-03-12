الرئيس بارزاني يعزي بوفاة صالح مسلم
أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 12 آذار 2026، رسالة تعزية بوفاة الشخصية الكوردية البارزة صالح مسلم، أعرب فيها عن مواساته لعائلة الفقيد.
وقال الرئيس بارزاني في تدوينة له: "في رحيل المغفور له صالح مسلم، أتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته وذويه"، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
و يُعد مسلم أحد الوجوه السياسية والمناضلة المعروفة في الساحة الكوردية.
بۆ کۆچی دوایی خوالێخۆشبوو ساڵح موسلیم، پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری دەکەم و لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 12, 2026
انا للە و انا الیە راجعون