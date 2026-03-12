الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف موقعا في إيران استخدم لتطوير سلاح نووي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته استهدفت موقعا قال إنه لتطوير الأسلحة النووية في إيران، في اليوم الثالث عشر من الهجوم الذي تشنه الدولة العبرية والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش في بيان على منصة إكس "هاجم سلاح الجو موقعا إضافيا ضمن البرنامج النووي الإيراني وهو موقع طلقان (في طهران) الذي استخدمه النظام لتطوير قدرات حيوية في مجال تطوير السلاح النووي".

ومن المرجح أن إسرائيل تشير في بيانها إلى مجمع بارشين جنوب شرق طهران.

وكان معهد العلوم والأمن الدولي الأميركي الذي يراقب البرنامج النووي الإيراني زعم مؤخرا أن الجمهورية الإسلامية تنفذ أنشطة عسكرية سرية.

وأضاف الجيش أنه رصد "أن النظام (الإيراني) بدأ مؤخرًا بإعادة إعمار للموقع، وذلك بعد أن تعرّض لهجوم في (تشرين الأول)/أكتوبر 2024".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه استهدف موقعا نوويًا تحت الأرض في إيران حيث قال إن العلماء كانوا يطورون "سرا" مكوّنا أساسيا يستخدم في الأسلحة النووية.

وأوضح الجيش إن جهاز استخباراته "استمر ... في متابعة أنشطة العلماء وحدد موقعهم الجديد في هذا الموقع بطريقة أتاحّت تنفيذ ضربة دقيقة"، وعرض الجيش خريطة توضح المنشأة التي تقع على الأطراف الشرقية لمدينة طهران.

AFP