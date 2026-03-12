مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى في أوروبا يدافع عن إجراءات الاستهداف

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أبلغ قائد القوات الأمريكية في أوروبا المشرعين يوم الخميس بوجود "معايير صارمة" لضمان تحديث المعلومات الاستخباراتية باستمرار، ما يمنع إلحاق الضرر بالمدنيين في الضربات العسكرية. كما صرّح الجنرال أليكس غرينكويتش بأن قصف الجيش الأمريكي لمدرسة للبنات في إيران عن طريق الخطأ في 28 فبراير/شباط، قد يكون ناتجًا عن "سلسلة من الأخطاء".

وقال غرينكويتش، قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "على المستوى العملياتي، سواءً من خلال خبرتي السابقة في القيادة المركزية الأمريكية أو الحالية في القيادة الأوروبية الأمريكية، أؤكد لكم أن لدينا معايير صارمة نراجعها باستمرار، ونُحدّث الصور، ونُحدّث فهمنا للهدف، ونُجدّد المعلومات الاستخباراتية بشكل دوري لتحديد احتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين، ومعالجة أي مخاوف جانبية محتملة".

وأضاف غرينكويتش أن القرارات السياسية التي اتخذها وزير الدفاع بيت هيغسيث "لم تؤثر" بأي شكل من الأشكال على قدرته على منع إلحاق الضرر بالمدنيين.

أفادت شبكة CNN يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة قصفت مدرسة شجره طيبة الابتدائية عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل 168 طفلاً على الأقل و14 معلماً، وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، وذلك بسبب معلومات قديمة حول قاعدة بحرية قريبة.

وأبلغت مصادر مطلعة على النتائج الأولية للتحقيق العسكري شبكة CNN أن إحداثيات الهدف المستخدمة في الضربة اعتمدت على معلومات قديمة قدمتها وكالة الاستخبارات الدفاعية.

وعندما سألته السيناتور الديمقراطية كريستين غيليبراند عن كيفية ارتكاب الولايات المتحدة هذا الخطأ في إيران وقصفها مدرسة للأطفال، قال غرينكويتش إنه لا يريد التكهن، لكن "عادةً ما تحدث سلسلة من الأخطاء، على غرار حوادث الطيران أو حوادث النقل الأخرى".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة