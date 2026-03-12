رئيس إقليم كوردستان يستقبل الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 12 آذار/مارس 2026، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين. وبحث الجانبان خلال لقاء بينهما الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق، وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة.

واتفق الجانبان على أن حساسية المرحلة الراهنة ومخاطر اتساع رقعة الحرب في المنطقة، تستوجب وحدة الصف والتلاحم بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، لمواجهة التحديات معاً وحماية الكيان الفيدرالي والمصالح العليا لشعب كوردستان.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني أنه سيواصل، كما هو دأبه دائماً، جهوده لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وحماية وحدة الصف، لضمان عبور إقليم كوردستان هذه المرحلة الحساسة بأمان واستقرار.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى تسليط الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد، مع التأكيد على ضرورة حل المشكلات العالقة على أساس الدستور. وبدوره، أعرب الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الإقليم في سبيل صون الاستقرار السياسي في إقليم كوردستان.