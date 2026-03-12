نيجيرفان بارزاني: على الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 12 آذار 2026، أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بحث في اتصال هاتفي مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتأثيرات وتداعيات الحرب على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان أن نيجيرفان بارزاني أدان بشدة الهجوم الذي استهدف ليلة أمس قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كوردستان، مؤكداً ضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف، وعدم السماح للجماعات الخارجة عن القانون بتعريض أمن البلاد ومصالحها للخطر مجدداً.

كما أشير إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، وإلى جانب إدانته للهجوم، أكد استمرار بلاده في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للعراق وإقليم كوردستان لمواجهة التحديات والهجمات الإرهابية، وتعزيز التعاون المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي ختام الاتصال، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لإيطاليا على دعمها ومساعداتها المستمرة، مثمناً عالياً دور القوات الإيطالية العاملة ضمن إطار التحالف الدولي.