ترامب: منع إيران من حيازة السلاح النووي أولوية تتجاوز اعتبارات أسعار النفط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط خلال التداولات الصباحية في الولايات المتحدة، وذلك إثر تقارير عن هجمات جديدة استهدفت ناقلات نفط.

وفي تدوينة له عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها المنتج الأكبر للنفط عالمياً بفارق كبير، تحقق مكاسب اقتصادية من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، شدد على أن الأولوية القصوى لرئاسته تتمثل في منع إيران مما وصفه بـ"امتلاك أسلحة نووية"، معتبراً أن الأنشطة الإيرانية تشكل تهديداً لاستقرار الشرق الأوسط والعالم، وأكد التزامه بالحيلولة دون تحقيق ذلك.

تزامنت هذه التصريحات مع صدور أول بيان رسمي عن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله مجتبى خامنئي، منذ توليه منصبه خلفاً لوالده.

وتطرق خامنئي في بيانه إلى التصعيد الجاري، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز يمثل خياراً استراتيجياً يمكن لإيران استخدامه كـ"ورقة ضغط" في تدبير الصراع الحالي.



المصدر: AP