الجيش الاسرائيلي يقول إنه قصف حواجز لميليشيا الباسيج في طهران

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الاسرائيلي الخميس 12آذار/مارس إنه قصف حواجز اقامتها في طهران ميليشيا الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الايراني في اطار جهوده لتقويض سيطرة السلطات.

وافاد الجيش في بيان بأنه "لاحظ أن عناصر في وحدة الباسيج اقاموا حواجز على الطرق في انحاء مختلفة من طهران. وخلال الساعات ال24 الاخيرة، استهدف سلاح الجو الاسرائيلي هذه الحواجز وعناصر الباسيج بناءً على معلومات استخباراتية (عسكرية)".

وذكّر البيان بأن قوات الباسيج "قادت جهود النظام الأساسية لقمع الاحتجاجات الداخلية، لا سيما في الأشهر الأخيرة، بلجوئها إلى العنف الشديد والاعتقالات الجماعية، واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين".

وشهدت إيران قبَل أشهر احتجاجات غير مسبوقة ضد السلطات بلغت ذروتها في كانون الثاني/يناير الفائت.

ونفّذت السلطات حملة أمنية ضد المتظاهرين واصفة الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب". وأفادت منظمات حقوقية بأن الحملة أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص واعتقال عشرات الآلاف.

وأبلغ عدد من سكان طهران وكالة فرانس برس بأن قوات الحرس الثوري أقامت حواجز ونقاط تفتيش في أنحاء العاصمة في محاولة لفرض السيطرة في مواجهة الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وقالت سيدة ثلاثينية من سكان طهران لوكالة فرانس برس طالبة عدم نشر اسمها لدواع أمنية "حتى أصغر مراكز الشرطة مغلقة، لذلك لا يوجد مكان يذهب إليه العناصر".

وأضافت أن "الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها أن يُظهروا أنهم موجودون وأن الوضع تحت السيطرة هي إقامة حواجز تفتيش".

وحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشعب الإيراني على الانتفاض ضد السلطات.

المصدر: فرانس برس