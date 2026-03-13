على رأسهم مجتبى خامنئي.. واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة إيرانيين

أربيل (كوردستان 24)- خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قادة الحرس الثوري في إيران.

ووضع برنامج المكافآت من أجل العدالة على رأس 10 مطلوبين المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي وعلي لاريجاني.

وقال الموقع الرسمي للبرنامج إنه "يقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن القادة الرئيسيين لـ الحرس الثوري الإيراني وفروعه التابعة له، يتولى هؤلاء الأفراد قيادة وتوجيه مختلف عناصر الحرس الثوري، الذي يقوم بالتخطيط للتنظيم وتنفيذ الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "يلعب الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء من القوات المسلحة الرسمية لإيران، دوراً مركزياً في استخدام إيران للإرهاب كأداة أساسية في سياسة الدولة"، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وتابع: "قام الحرس الثوري بإنشاء ودعم وتوجيه جماعات إرهابية أخرى. كما يعد الحرس الثوري مسؤولاً عن هجمات عديدة استهدفت أمريكيين ومنشآت تابعة للولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات تسببت في مقتل مواطنين أمريكيين".

وفي 15 أبريل/نيسان 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك "فيلق القدس" التابع له، كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وتعديلاته.

وفي عام 2017، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الحرس الثوري كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، وذلك بسبب أنشطته الداعمة لفيلق القدس.

ونتيجة لذلك، تم حظر جميع ممتلكات الحرس الثوري ومصالحه في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر بشكل عام على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في أي معاملات مع الحرس الثوري.

وعلى رأس المطلوبين مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، وعلي أصغر حجازي، نائب رئيس الأركان في مكتب المرشد، سكرتير مجلس الدفاع (مجهول)، ومستشار المرشد (مجهول).

كما تضع اللائحة الأمريكية أيضا اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري في مكتب المرشد، ورئيس المكتب العسكري في مكتب المرشد (مجهول).