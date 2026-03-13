كركوك: هجوم صاروخي يتزامن مع هبوط مروحية فرنسية في قاعدة "K1"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية في محافظة كركوك، لكوردستان 24، بوقوع توتر أمني مساء اليوم الجمعة، إثر استهداف قاعدة "كي وان" (K1) العسكرية، الواقعة جنوبي المدينة، بهجوم صاروخي.

وأوضح مصدر في شرطة كركوك أن الهجوم تم بصاروخين من طراز "كاتيوشا"، وقد تزامن انطلاقهما مع لحظة هبوط مروحية تابعة للقوات الفرنسية داخل القاعدة.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما الرئيسي، حيث سقطا خارج حرم القاعدة وبالقرب من السور الخارجي.

وأكدت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على جوانب مادية طفيفة لحقت بالسور الخارجي للقاعدة.

وفيما يخص أبعاد الاستهداف، كشف المصدر أن المؤشرات الأولية تؤكد أن القوات الفرنسية كانت هي المستهدف المباشر من الهجوم، لا سيما وأنها تتخذ من قاعدة "كي وان" مقراً ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة.