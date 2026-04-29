أربيل.. ارتفاع تاريخي في منسوب المياه الجوفية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تسجيل ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه الجوفية داخل حدود المحافظة، نتيجة موجة الأمطار الغزيرة التي شهدها العام الحالي، إلى جانب التأثيرات الإيجابية لإنشاء البرك والسدود.

وأوضح في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), أن منسوب المياه الجوفية شهد تعافياً وصفه بـ”التاريخي”، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع المياه في بعض المناطق بأكثر من 12 متراً.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد أن سُجل العام الماضي كأحد أكثر الأعوام جفافاً خلال المئة سنة الماضية، في حين بلغت كمية الأمطار هذا العام نحو 600 ملم، ما أسهم في تغيير المعادلة وإعادة إحياء العديد من الينابيع ومصادر المياه التي كانت قد جفّت لسنوات.

وبيّن أن أعلى نسب الارتفاع سُجلت في حوض بيرمام – شقلاوة، حيث بلغ الارتفاع نحو 12.5 متر، فيما ارتفع منسوب المياه في حوض جبل حرير بأكثر من مترين، وفي مركز مدينة أربيل بأكثر من متر ونصف.

وأكد خبراء أن استراتيجية إنشاء البرك والسدود التي اعتمدتها حكومة إقليم كوردستان لعبت دوراً أساسياً في تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في تغذية الخزانات الجوفية، ما يشكل مؤشراً إيجابياً لقطاع الزراعة وتأمين مياه الشرب خلال السنوات المقبلة.