قنصل الصين لـكوردستان 24: إقليم كوردستان زُجَّ في صراعات ليس طرفاً فيها ونثمّن جهود مسرور بارزاني الخدمية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في إقليم كوردستان، ليـو جـون، بحكمة القيادة السياسية للإقليم في التعامل مع الأزمات المحيطة، مثمناً في الوقت ذاته الطفرة الخدمية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في قطاع الطاقة عبر مشروع "روناكي" الاستراتيجي.

وفي مقابلة خاصة مع فضائية كوردستان 24، كشف القنصل الصيني عن التحديات الأمنية التي رافقت عمل البعثات الدبلوماسية مؤخراً.

مؤكداً أنه كدبلوماسي ومواطن استشعر الخطر جراء هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ خلال الـ 50 يوماً الماضية، مما اضطره للإقامة الدائمة داخل مقر عمله.

وأعرب جـون عن أسفه لزج الإقليم في صراعات إقليمية رغم أنه لم يكن يوماً جزءاً منها.

وفي هذا السياق، وصف القنصل الصيني موقف القيادة السياسية في إقليم كوردستان بـ"الرصين والحكيم جداً".

مثمناً تأكيداتها المستمرة على رفض استخدام أراضي الإقليم منطلقاً للهجوم على دول الجوار، وهو ما اعتبره موقفاً ذا قيمة سياسية واستراتيجية عالية.

وعلى الصعيد الخدمي، أفرد ليـو جـون مساحة للحديث عن مشروع "روناكي" الهادف لتوفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، واصفاً إياه بأنه "مشروع حيوي يمس صلب حياة المواطنين" وليس مجرد تطوير للبنية التحتية.

وأوضح أن تأمين الكهرباء بشكل مستمر سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة المعيشة ودعم الاستقرار المجتمعي.

واختتم القنصل الصيني حديثه بالإعراب عن شكره وامتنانه للجهود التي يبذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مؤكداً أن هذه المبادرات وضعت حداً لمعاناة دامت سنوات جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن الاعتماد على الطاقة الوطنية بدلاً من المولدات الأهلية سيخلق بيئة صحية بفضل نقاء الهواء وصفاء السماء من الانبعاثات، مما يوفر بيئة مثالية للعيش في الإقليم.