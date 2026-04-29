الكرملين يكشف مضمون مكالمة الـ 90 دقيقة بين بوتين وترامب

أربيل (كوردستان 24)- كشف الكرملين عن تفاصيل اتصال هاتفي "استراتيجي" ومطول جرى اليوم الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لأكثر من 90 دقيقة، تناول أعقد الملفات الدولية الراهنة وعلى رأسها الصراع في أوكرانيا والتوتر المتصاعد مع إيران.

وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن بوتين قدم مبادرة لإعلان وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا تزامناً مع احتفالات "يوم النصر" في مايو المقبل، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً فورياً من الرئيس الأمريكي.

وفي سياق الملف الأوكراني، كشف أوشاكوف عن بيانات ميدانية تشير إلى تسليم روسيا جثامين أكثر من 20 ألف جندي أوكراني منذ مطلع عام 2025.

مؤكداً أن المبادرة العسكرية في الميدان تظل بيد القوات الروسية، في وقت أعرب فيه ترامب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وفيما يخص أزمة الشرق الأوسط، ثمن بوتين قرار الإدارة الأمريكية بتمديد الهدنة مع طهران، لكنه وجه تحذيراً "شديد اللهجة" ضد أي تفكير في شن عمليات برية داخل إيران.

واصفاً هذا التوجه بـ "الخطير وغير العقلاني" الذي قد يجر المنطقة والعالم إلى كارثة شاملة.

وأكد أوشاكوف أن موسكو تواصل دورها كأبرز الوسطاء الدوليين عبر قنوات مفتوحة مع طهران وتل أبيب وعواصم الخليج وواشنطن.

واستهل الرئيس الروسي الاتصال بلفظ تضامني تجاه ترامب إثر محاولة الاعتداء التي تعرض لها في فندق "واشنطن هيلتون" مؤخراً، مديناً كافة أشكال العنف السياسي.

كما تضمن الاتصال جانباً بروتوكولياً تمثّل في تهنئة بوتين للسيدة الأولى ميلانيا ترامب بعيد ميلادها، مثمناً جهودها في الملفات الإنسانية المتعلقة بلم شمل العائلات المتضررة من النزاعات.