تحديد موعد انطلاق أولى رحلات حجاج كوردستان من مطاري أربيل والسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق رسمي يقضي بانطلاق رحلات الحجاج المباشرة من مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن لموسم الحج الحالي.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، أكد مسؤول إعلام عملية الحج، روزجار جعفر، أن هذا القرار جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلها رئيس حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبمتابعة مباشرة من الوزير بشتيوان صادق.

وأوضح جعفر أن التفاهمات مع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية كُللت بالنجاح لضمان تسيير الرحلات جواراً من مطارات الإقليم لتخفيف عناء السفر عن الحجاج.

وكشف جعفر عن الجدول الزمني لانطلاق الرحلات، مشيراً إلى أن أولى قوافل الحجاج ستغادر عبر مطار أربيل الدولي يوم الخميس الموافق 7 أيار 2026.

على أن تتبعها الرحلة الأولى من مطار السليمانية الدولي في اليوم التالي (الجمعة)، مؤكداً استكمال كافة الاستعدادات الإدارية واللوجستية لضمان انسيابية عملية التفويج.