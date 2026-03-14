شرطة الغابات في "راپرين" تستنفر مفارزها لتطبيق قرار حظر صيد الأسماك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في إدارة "راپرين" المستقلة، بدء سريان موسم حظر صيد الأسماك في عموم إقليم كوردستان اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، 15 آذار، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك تماشياً مع خطة حماية وتنمية الثروة السمكية خلال موسم التكاثر.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم السبت، أن القرار الصادر عن المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرية سيمتد حتى 15 حزيران 2026.

مؤكدة أن الحظر يشمل جميع أنواع الصيد دون استثناء.

وأكد البيان استكمال الاستعدادات الميدانية لنشر المفارز والفرق الرقابية، لاسيما في حوض الزاب الصغير وبحيرة دوكان، لضمان التنفيذ الصارم للقرار.

ووجهت السلطات نداءً عاجلاً للصيادين والمواطنين بضرورة رفع كافة معدات الصيد من الأنهار والبحيرات قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

محذرة في الوقت ذاته من استخدام الوسائل غير القانونية كالصعق الكهربائي، أو المواد السامة والمتفجرة، أو الشباك الناعمة، مؤكدة أن المخالفين سيحالون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأمس الجمعة، أعلنت المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة في إقليم كوردستان، عبر كتاب رسمي، عن قرار يقضي بحظر صيد الأسماك اعتباراً من 15 آذار 2026 وحتى 15 حزيران من العام نفسه.

وجاء في نص الكتاب الرسمي ما يلي:

أولاً- يمنع الصيد بكافة أشكاله خلال الفترة المذكورة، على أن يُستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من تاريخ 16 حزيران 2026.

ثانياً- يأتي هذا القرار بهدف حماية الثروة السمكية خلال موسم التكاثر، واستناداً إلى أحكام القانون رقم (48) لسنة 1976.

ثالثاً- يُحظر استخدام الوسائل غير القانونية في الصيد منعاً باتاً وفي جميع الأوقات، مثل: (الكهرباء، السموم، المتفجرات، والشباك ناعمة الفتحات)؛ نظراً لما تسببه من تدمير للثروة السمكية والبيئة المائية.