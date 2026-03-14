حكومة إقليم كوردستان تدين بشدة الهجوم على القنصلية الإماراتية في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 14 آذار (مارس) 2026، بياناً أدانت فيه الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وفيما يلي نصه:

تُدين حكومة إقليم كوردستان، وبأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وكافة الاعتداءات السافرة التي طالت أراضي ومؤسسات الإقليم، فضلاً عن القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

تمثل هذه الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية التي تُشن على إقليم كوردستان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرمة وسيادة أراضي إقليم كوردستان والعراق، وهي أفعالٌ مدانة لا تقبل أي مسوغٍ أو تبرير.

وعليه، يجب على الحكومة الاتحادية أن تضطلع بمسؤولياتها القانونية، وأن تعمل على وضع حد وكبح جماح تلك القوى والمجاميع والميليشيات الخارجة عن القانون، والتي باتت تُشكل تهديداً حقيقياً لأمن وحياة مواطني إقليم كوردستان والعراق برمته. فلقد أسفرت اعتداءاتهم وهجماتهم الجائرة عن سقوط العشرات من الضحايا وإلحاق خسائر فادحة وأضرار بالغة بإقليم كوردستان وعموم العراق.

حكومة إقليم كوردستان