ترامب: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية ولن نتحرك بمفردنا

أربيل (كوردستان 24)- ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تشكيل تحالف عسكري دولي لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتطلع لتنسيق واسع مع الدول المتضررة من التهديدات الإيرانية لضمان أمن الملاحة في الممر المائي الحيوي.

وفي سلسلة منشورات له صباح السبت من مقر إقامته في فلوريدا، قال ترامب: "سترسل دول عديدة، لا سيما تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفنًا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على المضيق مفتوحًا وآمنًا".

دعوة للقوى الكبرى

وحدد ترامب قائمة من الدول التي يأمل بمشاركتها في هذه الجهود، حيث كتب: "نأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتضررة سفنًا إلى المنطقة، لضمان عدم بقاء مضيق هرمز مهددًا من قبل إيران".

تحول استراتيجي

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تمثل المرة الأولى التي يلمح فيها علنًا إلى أن الولايات المتحدة قد لا ترغب أو لا تتمكن من إعادة فتح الممر المائي بمفردها دون دعم دولي مباشر، وهو ما يعكس رغبة واشنطن في تقاسم الأعباء العسكرية والسياسية لهذه المواجهة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى تفاهمات عسكرية بدأت بالفعل، أم أنها مجرد تطلعات وضغوط يمارسها ترامب على الحلفاء والشركاء التجاريين للمساهمة في تأمين إمدادات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تستغل فيه طهران الإغلاق الفعلي للمضيق كأداة للضغط على أسواق الطاقة العالمية، ومحاولة زعزعة استقرار الاقتصاد الدولي للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.





المصدر: AP