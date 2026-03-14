عراقجي: طهران سترد على أي استهداف لمنشآتها الحيوية وتتوعد المصالح الأمريكية في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من مغبة استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة في بلاده، مؤكداً أن طهران ستتخذ إجراءات رادعة ومتبادلة في حال تعرضت منشآتها لأي هجوم.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن أي استهداف للمنشآت الإيرانية سيواجه برد من القوات المسلحة يطال منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة، أو الشركات التي تساهم فيها الولايات المتحدة. وأضاف الوزير أن بلاده "سترد بالتأكيد على هذه الهجمات، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم استهداف المناطق الآهلة بالسكان".

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الهجمات الأمريكية الأخيرة انطلقت من رأس الخيمة ومنطقة قريبة من دبي"، على حد تعبيره.

وحول الملاحة في الممرات المائية، ذكر عراقجي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً، مستدركاً بأنه "مغلق أمام ناقلات النفط والسفن التابعة لأعداء إيران وحلفائهم"، لافتاً إلى أن بعض السفن بدأت تتجنب سلوك هذا المسار لأسباب أمنية.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، شدد عراقجي على أن روسيا والصين تمثلان شريكين استراتيجيين لطهران، مؤكداً استمرار التعاون المشترك معهما في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري.

وفي الشأن الداخلي، صرح الوزير بأن البنية السياسية في إيران "لا تعتمد على فرد واحد"، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية يمارس مهامه وصلاحياته وفقاً لما ينص عليه الدستور الإيراني.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة