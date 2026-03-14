الخارجية العراقية تؤكد رفضها القاطع للاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتعلن بدء تحقيقات موسعة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن رفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة على أراضي جمهورية العراق، مشددة على التزام الحكومة الكامل بحماية أمن وسلامة هذه البعثات وطواقمها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الحكومة العراقية تضع أمن البعثات الدبلوماسية في مقدمة أولوياتها، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن حماية الضيوف الدبلوماسيين هي مسؤولية تلتزم بها الدولة بكل مؤسساتها.

وفي سياق الإجراءات التنفيذية، كشفت الوزارة عن مباشرة السلطات المختصة، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، بإجراء تحقيقات دقيقة بشأن بعض الاعتداءات التي طالت بعثات دبلوماسية مؤخراً. وأوضح البيان أن نتائج هذه التحقيقات ستُرفع إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.

وشددت الخارجية في بيانها على أن الحكومة والأجهزة الأمنية "لن تتهاون" مع أي أعمال عنف أو محاولات لزعزعة الاستقرار، مؤكدة الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الأمنية والكفيلة بالحفاظ على الأمن العام وسلامة المنشآت الدبلوماسية.

يأتي هذا الموقف ليؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته الدولية وطمأنة المجتمع الدولي بشأن بيئة العمل الدبلوماسي في البلاد، وقطع الطريق أمام أي محاولات للإساءة لسمعة العراق الخارجية أو استقراره الأمني.