دمشق.. إحياء ذكرى ميلاد البارزاني الخالد تحت شعار "تجديد العهد"

أربيل (كوردستان24)- أقام المجلس الوطني الكوردي في سوريا، مساء السبت 14 آذار 2026، مراسم احتفالية خاصة في العاصمة السورية دمشق، إحياءً للذكرى السنوية لميلاد "الأب الروحي للأمة الكوردية" وقائد الحركة التحررية الكوردستانية، الراحل ملا مصطفى بارزاني.

وشهدت الاحتفالية، التي نظمتها اللجنة المحلية للمجلس بدمشق في منطقة "تراسات الربوة"، حضوراً واسعاً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة، إلى جانب جمع غفير من أبناء الجالية الكوردية المقيمين في العاصمة، الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة القومية والوطنية.

خيمت أجواء من الوفاء والاعتزاز على المراسم، حيث ألقيت كلمات استعرضت المحطات التاريخية البارزة في حياة البارزاني الخالد، وسلطت الضوء على التضحيات الجسام التي قدمها في سبيل ترسيخ قيم الحرية والعدالة وكرامة الشعب الكوردي.

وأكد المنظمون أن هذا التجمع ليس مجرد استذكار عابر، بل هو "تجديد للعهد" بالتمسك بالمبادئ الإنسانية والوطنية التي كرس الراحل حياته من أجلها.

وفي ختام المراسم، شدد المشاركون على أهمية الحفاظ على هذا الميراث النضالي التاريخي، مشيرين إلى أن إحياء هذه الذكرى في قلب دمشق يعكس عمق الروابط الوجدانية والتقدير الشعبي للقادة الذين تركوا بصمة لا تُمحى في تاريخ المنطقة.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من الشخصيات المشاركة، ومن بينهم (إيمان كندي، سعد محمد، وأحمد حاجو)، في تصريحات لهم، عن إصرارهم على مواصلة مسيرة النضال نحو تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الكوردي في الحرية والعدالة، مؤكدين أن نهج البارزاني يظل منارة تهتدي بها الأجيال.