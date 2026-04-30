إسرائيل اعترضت "175 ناشطا على متن 20 قاربا" ضمن أسطول المساعدات لغزة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس أنّ سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض نحو 175 ناشطا من أسطول المساعدات لغزة الذي انطلق خلال نيسان/أبريل من السواحل الأوروبية، وأن هؤلاء باتوا الآن في طريقهم إلى إسرائيل.

وكتبَت الوزارة على منصة إكس "نحو 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حاليا طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو يَظهَر فيه "الناشطون وهم يمرحون على متن سفن إسرائيلية"، بحسب وصفها.

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، أفادوا في وقت سابق بأن سفنا عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

