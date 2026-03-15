العراق يرفع حالة التأهب البحري لتأمين موانئه ومياهه الإقليمية

أربيل (كوردستان24)- في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أعلنت قيادة القوة البحرية العراقية، اليوم السبت، عن تشديد الإجراءات العسكرية في المناطق المائية ورفع درجة الجاهزية القتالية، وذلك في أعقاب حادثة تعرض ناقلتي نفط للقصف، بهدف حماية السيادة الوطنية وتأمين "شريان الاقتصاد" العراقي.

وذكر بيان رسمي لقيادة القوة البحرية، أن قائد القوة، اللواء البحري مازن عبد الواحد كبيان، أصدر اليوم السبت 14 آذار 2026، توجيهات برفع مستوى الاستعداد القتالي لكافة التشكيلات، لضمان أمن المياه الإقليمية والموانئ النفطية والتجارية.

وجاءت هذه القرارات خلال جولة ميدانية أجراها قائد القوة البحرية لتفقد قواطع المسؤولية، استهلها بزيارة "ميناء الفاو الكبير" وقوة حماية الميناء، حيث كان في استقباله آمر لواء البحرية الثاني. واطلع كبيان خلال الزيارة على إيجاز مفصل حول مهام اللواء في تأمين السيادة البحرية.

وشملت الجولة، التي أُجريت عبر سفينة دعم وبإشراف مباشر من القائد، تفتيش منطقة "كاسر الأمواج" وقاطع "خور عبد الله". كما وقف كبيان عن كثب على وضع ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للقصف في وقت سابق، قبل أن يتوجه إلى منطقة الانتظار العائمة (SPM3).

وأكد البيان أن القائد أصدر سلسلة من التعليمات والتوصيات الجديدة الرامية لتعزيز الاستعدادات العسكرية لحماية الموانئ الحيوية، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني العراقي، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وفي سياق متصل، وجه اللواء كبيان بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والإدارية للمقاتلين والمنتسبين في القوة البحرية، مثمناً جهودهم وتضحياتهم في أداء الواجب الوطني وحفظ أمن واستقرار المياه العراقية.