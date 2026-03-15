الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً طارئاً ويدين الاعتداءات على المقرات الأمنية والبعثات

أربيل (كوردستان24)- عقد الإطار التنسيقي، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، خُصص لتقييم الأوضاع الأمنية ومناقشة التداعيات المترتبة على التطورات الأخيرة في البلاد.

وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب استضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الهيئة، للوقوف على تفاصيل المشهد الأمني الراهن.

أعرب المجتمعون عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، والتي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى من منتسبي التشكيلات والقطعات العسكرية الرسمية أثناء تأديتهم واجبهم في حفظ أمن واستقرار البلاد. ووصف الإطار التنسيقي هذه الهجمات بـ"الاعتداءات الغادرة"، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وتهديداً مباشراً لاستقراره الأمني.

وفي سياق متصل، جدد الإطار التنسيقي موقفه الرافض لأي استهداف يطال المنشآت الحيوية للدولة أو البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. وشدد المجتمعون على ضرورة استدامة وتعزيز الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الأمنية لتأمين حماية هذه البعثات ومقراتها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملاحقة الجهات أو الأفراد المتورطين في تلك الاستهدافات، وكل من يعرّض أمن البعثات والمنشآت الرسمية للخطر، لضمان المحاسبة القانونية والحفاظ على هيبة الدولة.