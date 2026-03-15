ترامب عن أزمة إيران: لا اتفاق حالياً، ومصير "مجتبى خامنئي" مجهول

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه غير مستعد بعد لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، معرباً عن شكوكه الجدية حول ما إذا كان المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة. وفي سياق متصل، شدد ترامب على العمل مع الحلفاء لتأمين مضيق هرمز، فيما وجه انتقادات لاذعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC News" استغرقت نحو نصف ساعة، قال ترامب: "إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أريد ذلك الآن؛ لأن الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية، ويجب أن تكون أكثر صرامة". ورغم امتناعه عن كشف تفاصيل الشروط، إلا أنه أكد أن "التخلي النهائي والكامل عن البرنامج النووي" سيكون حجر الزاوية في أي اتفاق مستقبلي.

وحول الهجمات العسكرية الأمريكية، أشار ترامب إلى أن القصف الجوي أدى إلى تدمير "جزيرة خارج" الإيرانية بالكامل، لكنه أوضح أن القوات الأمريكية تجنبت استهداف خطوط الطاقة والنفط، مبرراً ذلك بأن "إعادة بنائها تستغرق سنوات طويلة، ونحن لا نريد الإضرار بسوق النفط العالمي".

كما كشف الرئيس الأمريكي عن تنسيق واسع مع عدة دول لإرسال سفن حربية وتطهير الممرات المائية من الألغام البحرية، بهدف حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز ومنع حدوث قفزات كبرى في أسعار النفط.

وفي تصريح مثير للجدل حول مصير المرشد الإيراني الجديد، قال ترامب: "لا أعرف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم لا، فلم يتمكن أحد من إثبات ذلك حتى الآن. إذا كان حياً، فإن أفضل ما يمكنه فعله لبلاده هو الاستسلام".

يأتي هذا تزامناً مع تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أشار فيها إلى احتمال إصابة مجتبى خامنئي بجروح بليغة وتشوّه في المظهر، مما دفعه للاختباء والهروب خوفاً على حياته.

وأعرب ترامب عن "دهشته الكبيرة" من إقدام إيران على مهاجمة دول أخرى في الشرق الأوسط مثل الإمارات وقطر والسعودية، واصفاً ذلك بـ"أكبر مفاجأة في هذه الحرب".

وبحسب البيانات، فقد قُتل 13 جندياً أمريكياً منذ بدء العملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل الشهر الماضي، لقى 6 منهم حتفهم جراء تحطم طائرة تزويد بالوقود في العراق.

وفي رده على القلق من ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، أكد ترامب أنه "غير قلق بتاتاً" من تأثير ذلك على انتخابات الكونغرس، واعداً بهبوط الأسعار لمستويات قياسية فور انتهاء الحرب. وأضاف: "هدفي الوحيد هو التأكد من أن إيران لن تتمكن أبداً من العودة لتكون (المتنمر) أو مصدر التهديد في الشرق الأوسط".

أما بخصوص رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الروسي بسبب أزمة الطاقة، فقد دافع ترامب عن قراره، موجهاً انتقاداً حاداً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً: "التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي أصعب بكثير من التعامل مع بوتين".

كما رفض ترامب عرضاً أوكرانياً بإرسال فريق خبراء إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إسقاط الطائرات المسيرة الإيرانية، قائلاً بوضوح: "آخر شخص قد نرغب في الحصول على مساعدته هو زيلينسكي".