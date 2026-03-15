حراك برلماني في العراق لإلغاء الاتفاقية الإستراتيجية مع واشنطن

أربيل (كوردستان24)- بدأت الكتل البرلمانية المقربة من "المقاومة الإسلامية" في العراق حراكاً واسعاً داخل مجلس النواب يهدف إلى إلغاء اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، وذلك في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مقاراً تابعة للحشد الشعبي.

وأفادت مصادر برلمانية بأن الحراك نجح حتى الآن في جمع تواقيع 170 نائباً من مختلف الكتل السياسية، للمطالبة بعقد جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة إنهاء الوجود العسكري والاستشاري الأمريكي في البلاد.

وتأتي هذه التحركات السياسية كارد فعل مباشر على التوترات الأمنية الأخيرة والقصف الأمريكي، حيث تسعى القوى الممثلة للحشد الشعبي – التي تمتلك ثقلاً برلمانياً يتجاوز 100 مقعد – إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن هذه القوى أعدت مذكرة رسمية في الثامن من الشهر الجاري، تطالب صراحةً بإلغاء الاتفاقية الإستراتيجية التي تنظم تقديم المشورة الأمنية والعسكرية من قبل واشنطن للقوات العراقية. ومن المقرر تقديم المذكرة مع تواقيع النواب رسمياً إلى هيئة رئاسة البرلمان تزامناً مع استئناف الجلسات الاعتيادية.

ويهدف هذا التحرك إلى الضغط على رئاسة البرلمان لتنظيم اجتماع طارئ للتصويت على مشروع قرار يقضي بإلغاء الاتفاقية، وتحويله إلى صيغة قانونية ملزمة تجبر الحكومة العراقية على تنفيذ إنهاء التواجد الأجنبي بالكامل.