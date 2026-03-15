إيران تحثُّ دول العالم على تجنّب أي عملٍ قد يوسّع رقعة الحرب

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دول العالم إلى الامتناع عن أي خطوة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو، حضّ عراقجي الدول على "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وكان عراقجي أكد أن طهران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.

وأشار إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع قطر والسعودية وسلطنة عمان والدول المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي القول إن إيران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم.

مشيراً إلى أنه "من المحتمل أن تكون إسرائيل وراء الهجمات على أهداف مدنية في الدول العربية".

وجاءت تصريحاته بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا عدة إلى إرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، الذي بات شبه مشلول بفعل التهديدات الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير (شباط)، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.

وحينها، أوضح البيت الأبيض أن الهجوم جاء على خلفية ما وصفه ب"تهديدات صاروخية ونووية صادرة عن إيران"، وأسفرت الضربات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل عدد من قادة الصف الأول في إيران، أبرزهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة، شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، إضافة لاستهداف القواعد العسكرية الأميركية في عدد من دول الجوار.