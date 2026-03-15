بسبب المسيرات والصواريخ.. استنفار أمريكي في الكويت وتركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثاً أمنياً عاجلاً لمواطنيها المتواجدين في كل من الكويت، المملكة العربية السعودية، وتركيا، تضمن تعليمات مشددة بشأن حركة السفر والإجلاء، في ظل التهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة.

الكويت: توقف الملاحة الجوية واللجوء للمنافذ البرية

أفاد التقرير بتوقف الرحلات الجوية التجارية من وإلى الكويت تماماً، وذلك نتيجة التهديدات المستمرة الناجمة عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. وأوضحت الخارجية أن الطرق البرية المؤدية إلى المملكة العربية السعودية لا تزال مفتوحة، مع التنبيه بأن الحدود قد تُغلق وتُفتح بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

كما نصحت الوزارة الراغبين في الدخول بالحصول على التأشيرة الإلكترونية مسبقاً لتجنب مشاكل الدفع النقدي أو تعطل بطاقات الائتمان عند الوصول.

السعودية: استمرار الرحلات وتسهيلات في التأشيرات

في المقابل، أكدت الخارجية أن الرحلات التجارية في المملكة العربية السعودية لا تزال تعمل بانتظام. وحثت المواطنين الأمريكيين على تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية قبل 48 ساعة من السفر عبر المواقع الرسمية حصراً لتجنب عمليات الاحتيال. وأشارت الوزارة إلى أن السلطات السعودية أبدت مرونة في استقبال المواطنين الأمريكيين حتى ممن تملك جوازات سفرهم صلاحية أقل من 6 أشهر.

تركيا: إجلاء من "أضنة" وتحذيرات "المستوى الرابع"

شهدت التعليمات الخاصة بتركيا تشديداً ملحوظاً، حيث أعلنت وزارة الخارجية أنها أمرت في 9 مارس 2026 بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من القنصلية العامة في "أضنة" لدواعٍ أمنية.

وحثت الوزارة الأمريكيين المتواجدين في جنوب شرق تركيا على المغادرة فوراً، معلنة تصنيف المناطق القريبة من الحدود العراقية والإيرانية ضمن "المستوى الرابع" (خطر للغاية - لا تسافر). كما وضعت آلية خاصة لمساعدة المواطنين الراغبين في العبور براً من العراق إلى تركيا عبر التنسيق المسبق مع السفارة في أنقرة.

تحذير من عمليات الاحتيال

اختتمت الخارجية بيانها بدعوة المواطنين إلى الحذر من عمليات النصب المالي، مؤكدة ضرورة اتباع الإرشادات الرسمية لحماية أنفسهم من المحتالين الذين يستغلون الظروف الراهنة لطلب الأموال، داعية الضحايا للتواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).