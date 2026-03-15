الخارجية العراقية تعلن وصول أولى دفعات المواطنين العالقين في الخارج

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن وصول الوجبة الأولى من المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، مؤكدة استمرار العمل لتسيير رحلات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة العالقين في دول أخرى، وفي مقدمتها جمهورية الهند.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن خلية الأزمة المشكلة لهذا الغرض تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية العراقية لتأمين عودة المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الدفعة الأولى من العراقيين القادمين من العاصمة المصرية القاهرة قد وصلت بالفعل إلى أرض الوطن عبر منفذ عرعر الحدودي، وذلك بعد تنسيق عالي المستوى مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات عبورهم برياً.

وفيما يخص العراقيين المتواجدين في الهند، لفتت الوزارة إلى أنها بصدد ترتيب رحلات جوية لنقل العالقين هناك، مع منح الأولوية للحالات المرضية التي كانت تتلقى العلاج في المستشفيات الهندية.

كما كشف البيان عن وجود تحركات دبلوماسية مكثفة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة العراقيين العالقين في الجمهورية اللبنانية، حيث سيتم نقلهم عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً لوصولهم إلى العراق.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمتابعة أوضاع الجالية العراقية في الخارج، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتأمين عودتهم الآمنة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة.