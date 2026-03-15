شركة ألمنيوم البحرين توقف تدريجياً بعض عمليات الإنتاج

أربيل (كوردستان24)- أعلنت أكبر شركة لصهر الألمنيوم خارج الصين، يوم الأحد، أنها ستوقف تدريجياً ما يقارب خُمس طاقتها الإنتاجية، نظراً لاستمرار إغلاق الصادرات عبر مضيق هرمز.

وتعهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) باتباع "استراتيجية إيقاف مُحكمة وآمنة".

تعمل مصاهر الألمنيوم في درجات حرارة عالية، ويستغرق إيقافها أو إعادة تشغيلها وقتاً طويلاً دون تعريض المعدات للخطر أو إتلاف الحاويات التي تحتوي على المعادن المنصهرة.

أبلغت الشركة المشترين الأسبوع الماضي أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ويعني الجدول الزمني للإيقاف الجزئي التدريجي أن إمدادات الألمنيوم العالمية قد تبقى محدودة حتى لو عاد المرور عبر مضيق هرمز إلى طبيعته سريعاً، مما يُبقي الضغط التصاعدي على أسعار منتجات مثل مواد البناء والسيارات.

يشكل الألمنيوم والنفط جزءاً كبيراً من اقتصاد البحرين، وتهدد القيود المفروضة على الإنتاج والتصدير بتفاقم الأوضاع في هذه الدولة الجزيرة الواقعة في الخليج، والتي تتعرض لغارات جوية إيرانية.



المصدر: AP