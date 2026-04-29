ثلاث شركات طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى مطار أربيل الدولي الشهر المقبل

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي عن عودة انتظام حركة الملاحة الجوية لثلاث من كبرى شركات الطيران الدولية خلال شهر أيار المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز حركة النقل الجوي والانفتاح الاقتصادي للإقليم.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، اليوم الأربعاء، أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشیار، أن الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) وشركة "بيغاسوس" (Pegasus) ستباشران استئناف رحلاتهما الجوية إلى المطار اعتباراً من 8 أيار 2026.

وأضاف هوشیار أن الخطوط الجوية القطرية (Qatar Airways) قد بدأت بالفعل إجراءاتها التحضيرية، ومن المقرر أن تدشن أولى رحلاتها المستأنفة إلى أربيل في 10 أيار 2026.

وتكتسب عودة هذه الخطوط الجوية أهمية استراتيجية لدعم القطاعين السياحي والتجاري في إقليم كوردستان، فضلاً عما توفره من تسهيلات وخدمات متنوعة للمسافرين عبر مطار أربيل الدولي كبوابة حيوية تربط الإقليم بالعالم.