تركمانستان ترسل مساعدات إنسانية إلى إيران

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل الإعلام الرسمية في تركمانستان أن أربع شاحنات مبردة تحمل أدوية ومستلزمات طبية وملابس ومواد غذائية غادرت العاصمة عشق آباد متجهةً إلى إيران يوم الأحد.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، فإن الشحنة، الممولة من مؤسسة خيرية، أُرسلت "إلى شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة الأطفال، كدليل على العلاقات الودية والأخوية". وعرضت لقطات لدعاء يُتلى من أجل وصول المساعدات بسلام.

وقال مسؤولون إن نحو 250 شخصًا من 16 دولة عبروا حتى الآن إلى تركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وهي دولة معزولة غنية بالغاز، وتتشارك حدودًا مع إيران بطول 1148 كيلومترًا (713 ميلًا).

وتُطبق تركمانستان واحدة من أكثر سياسات التأشيرات صرامة في العالم. وقد وفرت ممرًا آمنًا لأكثر من 4000 أجنبي من 52 دولة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الصيف الماضي.



المصدر: AP