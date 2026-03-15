إسرائيل تقتل شقيق مهاجم كنيس ميشيغان القيادي بحزب الله

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له الیوم 15آذار/مارس 2026، استهداف إبراهيم غزالي، شقيق أيمن غزالي (منفذ الهجوم على الكنيس الأسبوع الماضي)، مبرراً ذلك بمسؤوليته عن إدارة أسلحة وحدة تابعة لحزب الله أطلقت صواريخ على إسرائيل.

ولم تتمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق من كون إبراهيم غزالي مسلحًا.

وأكد مسؤول لبناني، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم قدرته على مناقشة تفاصيل الغارة الجوية علنًا، مقتل إبراهيم غزالي.

وأبلغ المسؤول وكالة أسوشييتد برس أن أبناء غزالي، علي وفاطمة، وشقيقه قاسم، قُتلوا أيضًا في الغارة التي استهدفت منزلهم بعد غروب الشمس بقليل.

وذكرت السلطات أن أيمن غزالي، البالغ من العمر 41 عامًا، هاجم كنيس "تمبل إسرائيل" خارج ديترويت بعد أن علم بمقتل أربعة من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية.



