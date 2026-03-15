إيطاليا تعلن تدمير إحدى طائراتها في هجوم بمسيرة على قاعدة جوية بالكويت

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لتصريح رئيس أركان الدفاع الإيطالي، فقد استُهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، التي تستضيف القوات الأمريكية والإيطالية، بهجوم بطائرة مسيرة اليوم.

وأوضح الجنرال لوتشيانو بورتولانو، في منشور على موقع X، أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية دُمرت في الهجوم. وأضاف أن الطائرة كانت "ركيزة أساسية للعمليات، وقد بقيت متمركزة في القاعدة لضمان استمرارية العمليات".

وأكد بورتولانو سلامة جميع الأفراد الإيطاليين المتواجدين في القاعدة أثناء الهجوم.

وأشار إلى أنه تم تقليص عدد القوات الإيطالية المنتشرة في الأيام التي سبقت الهجوم "استجابةً لتطورات الوضع الأمني ​​في المنطقة".

وكتب قائلاً: "يتم نشر أولئك الذين بقوا في القاعدة لتنفيذ الأنشطة الأساسية للمهمة"، مضيفاً أن "الوضع يخضع للمراقبة المستمرة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة وقيادة العمليات المشتركة، واللذان يحافظان على اتصال مستمر مع الوحدات الموجودة على الأرض".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة