وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط الطارئة "ستبدأ بالتدفق إلى الأسواق العالمية قريبًا"

أربيل (كوردستان24)- أوضحت وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها وتساعد في تنسيق الجهود الدولية لخفض الأسعار، أن الدول الأعضاء فيها في آسيا وأوقيانوسيا تخطط لإطلاق مخزوناتها "فورًا"، وأن الاحتياطيات من أوروبا والأمريكتين "ستُتاح بدءًا من نهاية آذار/مارس مارس".

وأضافت الوكالة في بيان لها: "يُعدّ هذا الإجراء الجماعي الطارئ، الأكبر على الإطلاق، بمثابة احتياطي هام ومرحب به".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت يوم الأربعاء أنها ستُتيح 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ لدى الدول الأعضاء، أي أكثر من ضعف الكمية التي أطلقتها الدول الـ 32 الأعضاء في الوكالة عام 2022، والتي بلغت 182.7 مليون برميل، ردًا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد إلى أن أعضاءها التزموا حتى الآن بإتاحة ما يقرب من 412 مليون برميل من المخزونات الحكومية والصناعية وغيرها، منها 72% نفط خام والباقي منتجات نفطية.





