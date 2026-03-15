خطيب جمعة بطرابزون يوبّخ المصلين لانشغالهم بالهواتف

أربيل (كوردستان24)- حذر الإمام أبناء الجماعة الذين كانوا مشغولين بهاتفهم، قائلين: "دعوني أشغل البث المباشر وشاهدوني على الأقل.

شهدت منصات التواصل في تركيا تفاعلا واسعا مع مقطع فيديو لخطيب جمعة في أحد مساجد مدينة طرابزون، ظهر فيه وهو يوبخ المصلين بشدة بسبب انشغالهم بهواتفهم المحمولة أثناء خطبة الجمعة، محذرا من أن ذلك السلوك يمس بآداب المسجد وبقبول الصلاة.

في المقطع المتداول، يخاطب الإمام المصلين بنبرة غاضبة قائلا:

"نعم أيها الجماعة المسلمون الأعزاء.. لماذا جئتم إلى هنا؟ نحن هنا نقرأ الخطبة، وفي هذا الوقت المبارك، أرى هواتفكم ترن، والبعض منكم يقول: دعني أفتح بثا مباشرا ليشاهدني الناس ونحن هنا في المسجد".



وتابع بسخرية لاذعة مستخدما مثال البث المباشر لتبيان خطورة التهاون بالخطبة: "دعونا نفعل ذلك إذن، فليخرج الجميع هواتفهم، وبينما أقرأ أنا الخطبة، ليمسك كل واحد منكم هاتفه بيده ويتحدث! سأفتح أنا أيضا بثا مباشرا، ولا داعي لأن تأتوا لصلاة الجمعة بعد الآن، شاهدوني من بيوتكم عبر البث المباشر وصلوا الجمعة هناك!".



المصدر: الجزیرة