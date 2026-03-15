هجوم بمسيّرات وصواريخ على قاعدة عسكرية في مطار بغداد

أربيل (كوردستان24)-تعرّضت قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأميركية، لهجوم بمسيّرات وصواريخ مساء الأحد،.

وأفاد مسؤول ب"تعرّض معسكر فيكتوري إلى تسع هجمات بمسيرات وصواريخ". وأكد مسؤولان آخران ذلك، بينما أشار أحدهما الى أن "تم اعتراض ما لا يقلّ عن ثلاث مسيّرات".

وقال المراسلون إن الهجوم كان عنيفا على قاعدة فيكتوري الأميركية بسرب من الطائرات المسيرة.

كما استهدفت غارات جوية مواقع قوات الحشد الشعبي العراقي جنوب كركوك وقضاء الدبس.

وأعربت السلطات العراقية، الأحد، عن قلقها إزاء الهجمات المتكرّرة بالطيران المسيّر على محيط مطار بغداد الدولي، إذ تهدّد بشكل مباشر سجنا مشدد الحراسة ليس ببعيد ويضمّ متشددين.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، تعلن يوميا فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن تنفيذ عشرات الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

واستُهدف مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة عسكرية تستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع لسفارة واشنطن، مرارا بهجمات من هذا النوع.

