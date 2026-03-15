هجمات إدارة ترامب على إيران كلّفت 12 مليار دولار

أربيل (كوردستان24)- كشف كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، عن التكاليف المالية للهجمات التي شنتها إدارة ترمب على إيران، وذلك خلال استضافته في برنامج "واجه الأمة" (Face the Nation) على قناة "سي بي إس نيوز" يوم الأحد.

وصرح هاسيت قائلاً: "آخر رقم أُبلغتُ به هو 12 مليار دولار"، دون أن يحدد الإطار الزمني الدقيق لإنفاق هذا المبلغ.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أشارت فيه تقديرات البنتاغون المقدمة إلى الكونغرس إلى أن العمليات العسكرية قد تكلّف 11.3 مليار دولار في أسبوعها الأول فقط.

ورداً على سؤال حول مدى حاجة الولايات المتحدة لطلب تمويل إضافي من الكونغرس، أجاب هاسيت: "أعتقد أننا نملك حالياً ما نحتاجه، أما مسألة العودة إلى الكونغرس لطلب المزيد، فهي أمرٌ متروك لتقدير روس فوغت ومكتب الإدارة والميزانية الأمريكي".

المصدر: AP