خلية الإعلام الأمني: تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ(5) صواريخ

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ(5) صواريخ أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع) انه "في تمام الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم، تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ (5) صواريخ، أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة".

​وأضاف" توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية، وسجن بغداد المركزي (الكرخ)"، مبينا " فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

​وتابع رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن "على خلفية الاستهداف ، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة" .



المصدر: واع