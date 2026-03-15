الخارجية الأمريكية: شظايا صاروخ إيراني أصابت مبنى يضم دبلوماسيينا دون وقوع إصابات

أربيل (كوردستان24)- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بشدة، عقب سقوط شظايا صاروخية على مبنى يضم دبلوماسيين أمريكيين في إسرائيل. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، بأن شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ أصابت مبنىً سكنياً يتبع للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وأشار المتحدث في بيان رسمي إلى أن "الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي شنتها إيران والميليشيات المتحالفة معها، والتي استهدفت البنية التحتية الدبلوماسية والعسكرية والمدنية في المنطقة".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن شظايا صاروخ باليستي إيراني ألحقت أضراراً مادية بمبنى يقطنه دبلوماسيون أمريكيون. وبثت القناة صوراً تظهر آثار دمار في سقف ما يبدو أنه موقف للسيارات، دون أن تحدد الموقع الدقيق للمبنى المتضرر.

يُذكر أن السفارة الأمريكية الرسمية تقع في مدينة القدس، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بمكتب فرعي دبلوماسي رئيسي في مدينة تل أبيب.





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة