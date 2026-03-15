الخارجية الألمانية: لا نعتزم الانضمام إلى أي مهمة في مضيق هرمز حالياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية المانیا يوهان فاديفول، في مقابلة تلفزيونية على قناة ARD يوم الأحد: "هل سنُصبح قريبًا طرفًا فاعلًا في هذا النزاع؟ كلا".

وأضاف فاديفول: "لن نحصل على الأمن لمضيق هرمز إلا من خلال حل تفاوضي".

وأعرب عن تشككه في توسيع نطاق مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر، عملية أسبيدس، لتشمل مضيق هرمز، نظرًا لعدم فعاليتها في منطقتها الحالية.

وتابع فاديفول: "من الواضح تمامًا أن أوروبا تُقدم دائمًا دعمًا بنّاءً فيما يتعلق بتأمين الممرات البحرية، لكنني لا أرى ضرورة مُلحة، ولا أرى، قبل كل شيء، ضرورة لمشاركة ألمانيا".



المصدر: AP