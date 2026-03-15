إسرائيل تعلن قصف أكثر من 200 هدف إيراني خلال 24 ساعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح الجيش الإسرائيلي بأنه واصل عملياته التي استهدفت ما وصفه بقدرات إيران الصاروخية الباليستية وأنظمة دفاعها الجوي في غرب ووسط إيران، مدعياً ​​أنه قصف أكثر من 200 هدف خلال اليوم الماضي.

وفي بيان صدر اليوم، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن الأهداف شملت "مراكز قيادة ينشط فيها عناصر النظام، وأنظمة دفاعية، ومواقع لتخزين وإنتاج الأسلحة".

كما نشر الجيش الإسرائيلي لقطات جوية قال إنها تُظهر بعض الضربات.

ولم تُعلّق إيران على البيان حتى الآن.



المصدر: AP